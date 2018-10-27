اتحاد جدة يعلن استحداث فريق "رديف".. وبيليتش يستغنى عن 6 لاعبين

قرر الجهاز المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة استحداث فريق رديف للفريق الأول يضم اللاعبين المميزين من فريقي الشباب والناشئين بالإضافة إلى 6 لاعبين كبار.





وأعلن النادي في بيانٍ نشره عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك 6 لاعبين سينضموا للفريق الرديف وهم؛ محمد ريمان، محمد قاسم، علي الزقعان، راكان النجار، حسن معاذ، عبدالله الشمري".





وقال سعد الشهري، المشرف العام على الفريق الأول، أن استحداث فريق رديف يهدف إلى صقل المواهب الشابة والاستفادة منها لتدعيم الفريق الأول ومنح الجهاز الفني بقيادة بيليتش الفرصة للتركيز على 20 لاعبًا فقط.





وسيكون الفريق الرديف تحت إشراف جهاز فني بقيادة سالم سويد وأخصائي التأهيل أحمد المازني ومدرب حراس المرمى البرازيلي فرناندو وينضم إليهم مساعد المدرب بندر باصريح.



