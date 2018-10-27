معتز عبدالفتاح: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا مهمة للغاية

وصف الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا غدًا بأنها مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعتبر قائدة الاتحاد الأوروبي وأكبر دولة تعدادًا في أوروبا ومن أقواها اقتصاديًا ولديها فائض في ميزانها التجاري وموازنتها الحكومية





وقال "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت إن ألمانيا ترغب دائما في استثمار أموالها الضخمة خارج البلاد ومصر تسعى أن يكون لها نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.





وأكد أستاذ العلوم السياسية أن علاقة الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جيدة.



