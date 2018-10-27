ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معتز عبدالفتاح: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا مهمة للغاية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:47 م
معتز عبدالفتاح: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا مهمة للغاية
طباعة
داليا الحسين
 
وصف الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا غدًا بأنها مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعتبر قائدة الاتحاد الأوروبي وأكبر دولة تعدادًا في أوروبا ومن أقواها اقتصاديًا ولديها فائض في ميزانها التجاري وموازنتها الحكومية

وقال "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت إن ألمانيا ترغب دائما في استثمار أموالها الضخمة خارج البلاد ومصر تسعى أن يكون لها نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن علاقة الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جيدة.

وأشار إلى أن ألمانيا تتابع ملفات المنطقة ومنها الأزمة السورية، بالإضافة إلى أهمية دور مصر أفريقيا وهو ما سيناقشه الرئيس خلال زيارته وسيعرض على دول أوروبا أزمات القارة السمراء خلال اجتماع دول العشرين بألمانيا.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي السيسي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
1
x
18:30
1
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
3
بورنموث
برايتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
3
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
0
x
20:45
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
1
x
18:00
2
يوفنتوس
تورينو
1
x
20:30
1
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
2
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
1
x
17:00
2
ليون
موناكو
1
x
20:00
1
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
4
x
17:00
2
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
20:00
1
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 11:40:01 PM