آيندهوفن يواصل سلسلة انتصاراته بالدوري الهولندي

حقق فريق آيندهوفن، فوزه العاشر على التوالي في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بالتغلب على مضيفه جرونينجين 2 ـ1، اليوم السبت في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وفي باقي المباريات فاز دي جرافشاب على ضيفه إكسيلسيور 4 ـ1، وتعادل ادو دين هاج مع بريدا 1 ـ1.

ورفع آيندهوفن رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة وتجمد رصيد جرونينجين عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير).

وتقدم سمير ميميزيفيتش بهدف لجرونينجين من ضربة جزاء في الدقيقة 42 ولكن آيندهوفن رد بهدفين حملا توقيع دونيايل مالين ودينزل دومفريس في الدقيقتين 45 و87.