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بعد إصابته بالسرطان.. تعرف على تفاصيل فيلم فاروق الفيشاوي الجديد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:52 م
بعد إصابته بالسرطان.. تعرف على تفاصيل فيلم فاروق الفيشاوي الجديد
فاروق الفيشاوي
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الفجر الفني
 

يعكف المخرج عمر عبدالعزيز، على التحضير لفيلم “شاي بالقرنفل” للنجمين فاروق الفيشاوي ويحيى الفخراني، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ويحرص المخرج على البدء مبكرًا في التصوير نظرًا لظروف مرض الفنان فاروق الفيشاوي حفظًا على استغلال مقدرته على التنقل ما بين أماكن التصوير المختلفة وقبل دخوله في مراحل العلاج التي من الممكن أن ترهقه.

 

يذكر أن آخر أعمال فاروق الفيشاوي في السينما كان فيلم “ليلة هنا وسرور”، والذي طرح عيد الفطر الماضي بطولة محمد إمام وياسمين صبري.

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