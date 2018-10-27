البرلمان الإيراني يوافق على وزير جديد للاقتصاد
السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:54 موكالات
ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن البرلمان الإيراني وافق اليوم السبت على تعيين وزير جديد للاقتصاد وثلاثة وزراء آخرين في تعديل اقترحه الرئيس حسن روحاني وشمل وزراء المجموعة الاقتصادية قبل فرض عقوبات أمريكية أشد صرامة تستهدف صادرات النفط الرئيسية اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل.
وفاز فرهاد دج بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التعديل بموجب اقتراع بالثقة شمل أيضاً وزراء الصناعة والعمل والطرق أثناء جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء.
وكان روحاني أكد في تصريح له في الساعات الماضية أن بلاده ستتصدى لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى "شن حرب اقتصادية" ضدها.
ويسعى روحاني جاهداً لاحتواء أزمة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 عبر تعديل حكومي كجزء من جدول الأعمال لإصلاح القطاع المصرفي الإيراني وتحفيز الثروة النفطية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وفاز فرهاد دج بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التعديل بموجب اقتراع بالثقة شمل أيضاً وزراء الصناعة والعمل والطرق أثناء جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء.
وكان روحاني أكد في تصريح له في الساعات الماضية أن بلاده ستتصدى لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى "شن حرب اقتصادية" ضدها.
ويسعى روحاني جاهداً لاحتواء أزمة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 عبر تعديل حكومي كجزء من جدول الأعمال لإصلاح القطاع المصرفي الإيراني وتحفيز الثروة النفطية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
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