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تخفيضات على صيانة الموديلات القديمة من " شيفرولية " و" أوبل" حتى نهاية ديسمبر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:32 م
تخفيضات على صيانة الموديلات القديمة من شيفرولية و أوبل حتى نهاية ديسمبر
أرشيفية
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اطلقت  شركة المنصور للسيارات عرض لقدامى العملاء من ملاك " شيفرولية " موديلات ( أفيو – أوبترا – نيو أوبترا – لانوس ) وأوبل  موديلات (استرا H- فكترا c- استرا j- انسيجنيا) من 2006 وحتى 2014، يشمل الفحص المجاني لسياراتهم، بجانب إمكانية  تغيير " زيت + فلتر " بقيمة تتراوح بين 650 إلى 1000 جنيه بحسب ماركة وموديل السيارة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل.
  
ووفقا لبيان صادر عن " المنصور للسيارات " : تعد هذه العروض إمتدادا لإستراتيجية الشركة تجاه تحقيق إرضاء عملائها ، وخطوة جديدة في خطتها للإرتقاء بخدمات ما بعد البيع.


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