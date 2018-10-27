تخفيضات على صيانة الموديلات القديمة من " شيفرولية " و" أوبل" حتى نهاية ديسمبر





اطلقت شركة المنصور للسيارات عرض لقدامى العملاء من ملاك " شيفرولية " موديلات ( أفيو – أوبترا – نيو أوبترا – لانوس ) وأوبل موديلات (استرا H- فكترا c- استرا j- انسيجنيا) من 2006 وحتى 2014، يشمل الفحص المجاني لسياراتهم، بجانب إمكانية تغيير " زيت + فلتر " بقيمة تتراوح بين 650 إلى 1000 جنيه بحسب ماركة وموديل السيارة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن " المنصور للسيارات " : تعد هذه العروض إمتدادا لإستراتيجية الشركة تجاه تحقيق إرضاء عملائها ، وخطوة جديدة في خطتها للإرتقاء بخدمات ما بعد البيع.







