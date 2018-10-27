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كبار أوروبا يتصارعون على نجم وسط ريفربليت

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:54 م
كبار أوروبا يتصارعون على نجم وسط ريفربليت
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عمر عبدالعزيز
 
دخل ناديي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة الإسبانيين في صراع على واحد من أبرز اللاعبين الصاعدين بالكرة الأرجنتينية وهو إيزيكل بالاسيوس، نجم وسط ريفر بلايت الأرجنتيني، الذي خطف الأضواء وبقوة خلال مشاركاته مع فريقه طوال الفترة الماضية بالمباريات. 

ويقدم بالاسيوس مستويات أكثر من رائعة رفقة فريقه حيث نجح في لفت الأنظار وبقوة وتراقبه العديد من الأندية الأوروبية وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة الى إنتر ميلان الإيطالي. 

وأظهرت إدارة النيراتزوري استعدادها لضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو، على أن تتم اعارته لنادي ريفر بلايت حتى الصيف المقبل، في حين تستهدف إدارة النادي الأرجنتيني الحصول على مقابل مادي أعلى، للاستفادة من بيع المواهب التي يتم رصدها بين الأندية الأوروبية وأصبح لا محالة رحيلها للاحتراف بالدوريات الأوروبية الكبرى. 

وصرح رئيس نادي ريفر بلايت بشأن أنباء اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى لضم اللاعب وقرر كسر حاجز الصمت وأرسل لهم رسالة تحذير قوية للابتعاد عن اللاعب، حيث قال: "سأقوم بغلق هاتفي وسأفعل أي شيء للتأكيد على أن اللاعب ليس للبيع ولن يرحل إنه صغير للغاية لم نتلقى أي عروضاً رسمية لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة". 

واختتم بقوله: "نحن نعرف أن هناك أندية مختلفة تتابع لاعبي فريقي ريفر بلايت وغيريميو ببطولة كوبا ليبيرتادوريس وأعرف تماماً أن بلاسيوس يمكن أن يكون واحداً من هؤلاء اللاعبين في النهاية آمل ألا تكون الأندية متحمسة لضمه". 
المزيد عن: كبار أوروبا يتصارعون على نجم وسط ريفربليت ريال مدريد برشلونة إنتر ميلان
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