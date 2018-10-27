عاجل.. الزمالك يهزم الاتحاد ويضع قدما في ربع نهائي البطولة العربية

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحمدي النقاز وبهاء مجدي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالمنعم "كهربا" في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في الهجوم.





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وكشر الزمالك عن أنيابه الهجومية مبكرا بلعبة "هات وخد" بين كهربا وكاسونجو لينفرد كهربا بالمرمى ويتعرض للسقوط على الأرض وهو يسدد الكرة لتتهادى نحو المرمى ويبعدها الدفاع بعيدا عن المرمى في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك فتح جبهات عن طريق ابراهيم حسن وكهربا قبل أن يؤمن الاتحاد منطقته وتنحصر الكرة في منطقة وسط الملعب بين الفريقين.





ويخطف محمد إبراهيم الكرة من دفاع الاتحاد وتمر عرضية لم تجد متابع لتصل لكهربا الذي يهيئ الكرة لطارق حامد القادم من الخلف ويسددها قوية لكنها تمر بجوار القائم بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 13 من عمر المباراة .





ويحصل محمد إبراهيم على الكرة ويمررها إلى حمدي النقاز الذي أرسل عرضية داخل المنطقة لكن لم يتابعها أحد بعدها حاول الاتحاد السكندري اختراق منطقة جزاء الزمالك بعدما أرسل محمد ناصف عرضية داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت إلي يدي الحارس جنش في الدقيقة 15 من عمر المباراة .





وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك ويحصل الفريق على أكثر من ركنية من هذا الجانب ويمرر كهربا الكرة إلى فرجاني ساسي لكن اللاعب التونسي فشل في اللحاق بالكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد .





وينشط الاتحاد في المباراة ويحاول مبادلة الزمالك الهجمات عن طريق قمر وسيسيه وبناهيني ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى جنش .





ويطلق سيسيه تسديدة صاروخية من الجبهة اليسرى لتمر الكرة فوق العارض بقليل، في أخطر فرص الاتحاد في الدقيقة 22 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك من جديد فتح ثغرات بدفاع الاتحاد ويحصل الفريق على ركلة حرة أرسلها كهربا عرضية داخل منطقة جزاء لكن يبعدها الدفاع .





وتعود المباراة لتنحصر في منطقة الوسط بدون خطورة على المرميين وسط محاولات من الزمالك لفتح جبهة هجومية من الجانبين .





ويستقبل كهربا الكرة على حدود المنطقة ليراوغ الدفاع ويطلقها تسديدة قوية لكنها ذهبت دون خطورة بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها طارق حامد طولية داخل المنطقة ويخرجها الدفاع لركنية يلعبها كهربا لكن يشتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة .





ويحاول الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ويرد الاتحاد بمرتدة يسددها قمر أعلى العارضة بعيدا عن الخطورة .





ويمرر طارق حامد الكرة بينية لكاسونجو في عمق الدفاع السكندري لكن يتصدى لها الحارس قبل المهاجم الكونغولي في الدقيقية 45 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم التونسي يوسف السرايري البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء بعد كرة مشتركة بعدها يطلق صافرة الشوط الأول معلنا التعادل السلبي بين الفريقين .





ومع بداية الشوط الثاني يكثف الزمالك من هجماته مبكرا بغية تسجيل هدف التقدم ويرسل بهاء مجدي عرضية يخرجها الدفاع السكندري .





وفي الدقيقة 50 يهدر فرجاني ساسي كرة خطيرة جدا أمام المرمى بعد تمرير الكرة من كاسونجو لكهربا الذي هيئ الكرة لساسي المنطلق داخل المنطقة لينفرد بالمرمى ويخرجها الحارس بصعوبة .





بعدها يحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيسر ينفذها كهربا ليحولها محمود علاء برأسية ترتطم بالعارضة في الدقيقة 51 وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .





وينشط كهربا وساسي من عمق المنطقة في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الاتحاد السكندري المتكتل لإيقاف الهجمات البيضاء .





وترتفع وتيرة المباراة وينطلق خالد قمر داخل المنطقة في دفاع الزمالك لكن يخرجها الدفاع بعيدا عن جنش وترتد لإبراهيم حسن الذي توغل ومرر الكرة للنقاز الذي أرسلها عرضية لم تجد من يتابعها في الشباك .





ويرسل محمد إبراهيم الكرة إلى حمدي النقاز لكن دفاع الاتحاد أبعدها إلى ضربة ركنية لم يستغلها الزمالك بنجاح .





ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 62 من عمر المباراة على أمل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .





ومن هجمة سكندرية مشتركة يحدث تدخل عنيف بين خالد قمر ومحمود جنش حارس الزمالك، ليسقط الثنائي متأثرين بالإصابة على أرضية الملعب قبل أن يقوما ويستأنفا المباراة .





ومن كرة بينية تصل للنقاز خلف دفاع الفريق السكندري يرسلها النجم التونسي عرضية متقنة لكاسونجو الذي يودعها بقدمه في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 69 من عمر المباراة .





وبعد الهدف تزداد حدة المباراة وسخونتها في ظل محاولة لاعبي الاتحاد لتدارك النتيجة وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك لعدم إخراج لاعبي الاتحاد الكرة اثناء سقوط حفني على الملعب بعدها يسدد ديدييه كوريه لاعب الاتحاد الكرة تذهب سهلة إلى يدي الحارس محمود جنش .





ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول محمد عنتر بدلا من كهربا في الدقيقة 82 من عمر المباراة لمحاولة إعادة النشاط الهجومي للفريق من جديد.





ويحاول حفني وكاسونجو شن هجمات على دفاع الاتحاد بجانب انطلاقات النقاز المستمرة من الجانب الأيمن فيما لم تظهر خطورة على مرمى جنش من لاعبي الاتحاد .





ويدفع الزمالك بآخر تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من كاسونجو في الدقيقة 85 من عمر المباراة .





وينجح لاعبو الزمالك في إدارة الدقائق الأخيرة من المباراة على طريقتهم وسط استحواذ واضح في منطقة وسط الملعب رغم المحاولات السكندرية إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش.





ويحتسب الحكم دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديد ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد على زعيم الثغر في عقر داره وقبل مواجهة الإياب بين الفريقين .