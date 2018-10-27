سياسي ليبي: لن يجتمع السراج بحفتر في القاهرة قبل مؤتمر باليرمو

قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إن الإعلان النهائي عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ينتظر ما سينتج عن اجتماع أطراف الصراع في روما.
ودعت إيطاليا منذ بداية شهر أغسطس الماضي أطرافا ليبية ودولية لحضور مؤتمر باليرمو في شهر نوفمبر المقبل، لحل الأزمة الليبية.
وحدد السياسي الليبي أسباب تعثر الجهود المصرية في ترتيب لقاء بين حفتر والسراج، خلال الاجتماع الذي تم في القاهرة في 24 أكتوبر الجاري؛ بحضور العديد من قيادات الجيش في الشرق والغرب، وتحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، في رفض المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج إعلان رئاسة حفتر للجيش الوطني الليبي، وتشكيل ثلاثة مجالس قيادية للجيش؛ هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة، وإصراره على أن تخضع المؤسسة العسكرية لتبعية المجلس.