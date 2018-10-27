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نادر شوقي يغازل نجم دجلة بعرض أوروبي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:46 م
نادر شوقي يغازل نجم دجلة بعرض أوروبي
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محمد الصو
 

تمكن نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من جلب أحد العروض الأوروبية وتحديدًا بالدوري الإنجليزي، تمهيدًا لرحيلة بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأقنع شوقي موكله، بضرورة الحصول على كورسات اللغة الإنجليزية، خلال الفترة المقبلة من أجل التكيف سريعًا بالاحتراف الأوروبي، وعدم مواجهة شيح العودة للملاعب المصرية سريعًا.

ويعيش محمود، أفضل فتراته الفنية، بعد تألقه منذ بداية الموسم الحالي، الأمر الذي وضعه ضمن العناصر الأساسية للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب توليه المسئولية الفنية للفراعنة منتصف أغسطس الماضي.
المزيد عن: وادي دجلة نادر شوقي محمد محمود كرة رياضة
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