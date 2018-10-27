تراجع جديد في أسعار الأسمنت بنهاية الأسبوع الماضى

أعلنت شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة تتراوح بين 25 و40 جنيهًا للطن الواحد نهاية الأسبوع الماضي، مع تراجع الطلب على الشراء.





وأرجعت تراجع الأسعار إلى إنخفاض الطلب، وهو ما أجبرهم على خفض السعر أكثر من مرة.





وكانت الشركات خفضت أسعارها بقيمة تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للطن الواحد، مع تراجع الطلب على الشراء، في منتصف الشهر الجاري.





وبلغ سعر طن شركة العربية للأسمنت المسلح 870 جنيهًا، بدلا من 900 جنيه، وشركة أسمنت بورتلاند طرة 820 جنيهًا للطن، بدلاً من 850 جنيهًا، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 جنيهًا للطن، بدلًا من 850 جنيهًا، ومجمع بني سويف 830 جنيهًا، وفقًا لقاسم.





واستقر سعر مصر للأسمنت قنا عند 820 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 850 جنيهًا.





وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، قبل أن تتراجع مع زيادة المعروض على الاستهلاك.





وشهدت أسعار مواد البناء تراجعًا في السوق المحلية مؤخرًا، مقارنة ببداية العام بعد أن وصلت إلى أعلى معدلاتها في آخر سنتين، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة من الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.