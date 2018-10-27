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عاجل- السعودية| "أمن الطرق" تحذر قائدي المركبات من 4 طرق بالدمام

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:44 م
عاجل- السعودية| أمن الطرق تحذر قائدي المركبات من 4 طرق بالدمام
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر |و كل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات، على طرق الدمام، بالحذر والحيطة؛ بسبب الظروف المناخية التي تتعرض لها المنطقة الشرقية.

 

وأوضحت "أمن الطرق" عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، مساء السبت، أن الطرق هي "الدمام- أبو حدرية" و"الدمام- الجبيل" و"الدمام – الخفجي"، و"الدمام–النعيرية".

 

وطالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، نظرًا لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

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