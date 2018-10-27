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مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018 ضمن أهم مباريات اليوم بالبطولة العربيةAL_AHLY HD

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:41 م
مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018 ضمن أهم مباريات اليوم بالبطولة العربيةAL_AHLY HD
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في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

 

مقدمة عن المباراة:

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مطمئن في الذهاب قبل مباراة العودة بالإمارات 22 نوفمبر المقبل، وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدوري بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني حيث تعادلا ذهابا بدون أهدا ف في القاهرة وفاز إيابا في لبنان 4-1.

 

على الجانب الأخر أما فريق الوصل الإماراتي فواجهه في الدور الماضي فريق الاتحاد السعودي، وتمكن الوصل من التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لمثله، فيما انتهت مباراته على ملعب نادي الوصل بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق الإماراتي بأفضلية تسجيل الأهداف خارج ملعبه، ويسعى الفريق الإماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الذهاب.

 

قائمة الأهلي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن عن قائمة الفريق وضمت كلًا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد علاء وساليف كوليبالي وسعد سمير، وأيمن أشرف وصبري رحيل ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وصلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

 

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