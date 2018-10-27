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القمة الرباعية حول سوريا تشدد على إعلان وقف دائم لإطلاق النار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:40 م
القمة الرباعية حول سوريا تشدد على إعلان وقف دائم لإطلاق النار
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أكد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، اليوم السبت، الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا والحاجة إلى الاستمرار في قتال المتشددين، كما دعا الزعماء لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري على أن تجتمع بحلول نهاية العام.


وفي بيان ختامي مشترك بعد اجتماع قمة إسطنبول الرباعية الخاصة بسوريا، أكدت الدول الأربع أيضًا الحاجة إلى تهيئة الظروف في أنحاء سوريا لعودة آمنة وطوعية للاجئين.

 

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية ستنعقد بحلول نهاية العام الجاري.

 

وأضافت ميركل اليوم السبت، خلال لقاء القمة الرباعي أن تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا التزمت بالقيام بمساع من أجل عقد اللقاء الأول للجنة في هذا الموعد.

 

وأضافت ميركل أن مثل هذه الخطوة مهمة لبيان أن الصراع السوري لا يمكن حسمه عسكريًا.

 

وتتمسك الحكومة في دمشق بأن الدستور شأن داخلي للبلاد لا علاقة للخارج به.

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