أول تصريح من الفنانة التي أعلنت إسلامها وارتدت الحجاب

أعلنت مطربة الروك الأيرلندية الشهيرة، “سينيد أوكونور”، اعتناقها الإسلام، وتغيير اسمها إلى “شهادة”، وشاركت على صفحتها الخاصة بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، اليوم، صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ولم تكتفِ النجمة بتغيير دينها عند اعتناقها الإسلام، بل أقدمت على تغيير اسمها أيضًا، واختارت اسم “شهداء دافيت” اسمًا جديدًا لها.

وكتبت المطربة، وهي أم لأربعة أطفال تقول: “هذا هو الإعلان عن أنني فخورة بأنني أصبحت مسلمة”، وأضافت: “هذا هو الاستنتاج الطبيعي لأي رحلة ذكية.

ونقل موقع “ديلي ميل”، اليوم، عن المطربة الأيرلندية أنها تلقت الحجاب هدية من قبل إحدى صديقاتها، وأنها شعرت بقشعريرة في جميع أنحاء جسدها عندما وضعته على رأسها.

وفور إعلان اعتناقها الدين الإسلامي، تلقت “أوكونور” عددا كبيرا من رسائل الترحيب من مسلمي العالم، و قالت في تغريد ة: “أشكركم جزيل الشكر، جميع إخواني وأخواتي المسلمين الذين رحبوا بي”.

ولدت “سينيد أوكونور” في مقاطعة “دبلن” عام 1966، واشتهرت في أواخر الثمانينيات مع ألبومها الأول “The Lion”، وكذلك ألبوم “The Cobra”، و أنتجت منذ ذلك الحين عشرة ألبومات منفردة.