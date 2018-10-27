وزير خارجية البحرين يجتمع مع مسئولين على هامش حوار المنامة

عقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اجتماعًا مع وزير الدولة لشئون الشرق

الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت ووزير الدولة لشئون الدفاع وقدامى المحاربين بالمملكة المتحدة

توبياس إلوود، على هامش حوار المنامة في دورته الرابعة عشرة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم السبت، أن وزير الخارجية البحريني أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين

بعلاقات الصداقة القوية مع المملكة المتحدة والمستوى المتميز الذي وصلت إليه على مختلف الأصعدة

السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات بما يؤكد ما تحظى به من اهتمام كبير من قبل البلدين وإرادتهما

المشتركة والدائمة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وضمان استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه الوزير البحريني بالجهود الملموسة التي تقوم بها المملكة المتحدة لأجل تعزيز الأمن والاستقرار في

المنطقة، وحرصها على التعاون مع دول المنطقة لضمان التوصل لحلول لمشكلاتها بما يعود بالنفع على

جميع دولها.

بدوره، أكد وزير الدولة لشئون الدفاع وقدامى المحاربين بالمملكة المتحدة أليستر بيرت، حرص المملكة

المتحدة على المضي قدمًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة واستمرار

التنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيدًا بدور مملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي المشترك

لأجل ترسيخ الأمن والسلم.

وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الخارجية البحريني مع وزير خارجية اليابان تارو كونو العلاقات الثنائية

وسبل تطويرها.

وأشاد الوزير البحريني بالمسار المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، منوهًا إلى أهمية استمرار

تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين بما يدعم مصالحهما ويؤدي إلى تعزيز التنسيق المتبادل إزاء القضايا

ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أعرب الوزير الياباني عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء وزير الخارجية، مؤكدًا تطلع اليابان

إلى تطوير التعاون المشترك مع مملكة البحرين إلى آفاق أوسع في كافة المجالات وبما يعود بالنفع على

البلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث وزير الخارجية البحريني مع كبير وزراء الدولة لشئون الدفاع والخارجية بجمهورية سنغافورة الدكتور

محمد مالكي عثمان، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل المضي بها لآفاق أرحب.

ونوه وزير الخارجية البحريني بالنموذج المتميز لعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وما تحققه من نمو

وازدهار، موضحا حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع جمهورية سنغافورة على المستويات

كافة، واستثمار الفرص الكبيرة لدفع التعاون بين البلدين، وتطوير التنسيق المشترك لمواجهة التحديات

التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، أكد الوزير السنغافوري حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يدعم العلاقات بين

البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تواصل اللقاءات بين مسئولي البلدين لتحقيق هذه الأهداف.

وعلى هامش حوار المنامة، عقد وزير الخارجية البحريني اجتماعا مع وزير الدولة للشئون العالمية بجمهورية

رومانيا مونيكا جورجيتا، وأكد تطلع مملكة البحرين إلى تطوير التعاون مع رومانيا في مختلف المجالات

السياسية والاقتصادية والثقافية، ودفع أطر التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء كافة القضايا بما يحقق مصالح

البلدين وشعبيهما الصديقين.

بدورها، أعربت الوزيرة الرومانية عن اعتزازها بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدة حرص جمهورية رومانيا على

تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين بما يعود بالنفع على البلدين، وسلمت الوزير البحريني دعوة لزيارة جمهورية

رومانيا من نظيره تيودور ميليشكانو.

كما عقد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اجتماعا مع مدير الشؤون الاستراتيجية والأمن ونزع السلاح

بوزارة خارجية الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا روش، أشاد خلاله بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين

والجمهورية الفرنسية وما وصلت إليه من تقدم ونماء على مختلف الأصعدة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على

تعزيز علاقات التعاون المشترك في شتى المجالات بما يدعم مصالح البلدين، منوهًا معاليه بدور الجمهورية

الفرنسية في تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، أشاد الوزير الفرنسي بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مثمنًا

الجهود الملموسة لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

والتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية والمدير السياسي

بهيئة العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليار، وأكد -خلال اللقاء- أهمية دور الاتحاد الأوروبي والتعاون

المشترك القائم على الاحترام المتبادل لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

بدوره، أعرب المسئول الأوروبي عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدًا تقديره لحرص مملكة البحرين

على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.