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قطر تمول "كرمان" بـ30 مليون دولار لدعم ميليشيات الحوثي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:40 م
قطر تمول كرمان بـ30 مليون دولار لدعم ميليشيات الحوثي
توكل كرمان
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رقية جمال
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: قطر وتوكل كرمان.. علاقة مشبوهة لنشر الإرهاب.

وتناول الفيديو تمويل النظام القطري لنشطاء تنظيم الاخوان الارهابي بملايين الدولارات، من بينهم الناشطة اليمنية توكل كرمان.

وأوضح الفيديو، الذي نشرته منصة مداد نيوز، أن قطر موّلت "كرمان" بـ 30 مليون دولار لإنشاء مراكز حقوقية لدعم الانقلاب الحوثي في اليمن، بهدف النيل من جهود المقاومة اليمنية في المحافظات المحررة.

وأشار الفيديو إلى أن توكل كرمان عملت كوسيط للمنظمات الدولية التي تنشر تقارير مضللة داعمة للمليشيات الانقلابية.

وواصلت قطر دعمها للناشطة اليمنية الإرهابية، حيث افتتحت لها قناة "بلقيس" في تركيا، بتكلفة 22 مليون دولار لبث الخراب والفتنة في اليمن.
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