"الأرصاد" تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة رغم التحذيرات

قال أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي أدى لوجود سيول بدولة الأردن هو نفسه الذي مر بمصر خلال الأيام السابقة، لافتًا إلى أن الأرصاد الأردنية حذرت من وجود سيول، ولذلك يتم التحقيق في إرسال إحدى المدارس الأردنية رحلة طلابية مع هذا التحذير.



