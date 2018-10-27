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"الأرصاد" تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة رغم التحذيرات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:39 م
الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة رغم التحذيرات
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كساب أحمد
 
قال أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي أدى لوجود سيول بدولة الأردن هو نفسه الذي مر بمصر خلال الأيام السابقة، لافتًا إلى أن الأرصاد الأردنية حذرت من وجود سيول، ولذلك يتم التحقيق في إرسال إحدى المدارس الأردنية رحلة طلابية مع هذا التحذير. 

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار على بعض المحافظات، فقام مجلس الوزراء وكل المحافظات بالاستعداد بقوة لسقوط الأمطار من خلال نشر العربات الخاصة بشفط المياه، وهذا أدى لعدم شعور المواطنين بوجود أمطار غزيرة.
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