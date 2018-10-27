يوفنتوس يواصل تصدره للدوري الإيطالي بفوز صعب على إمبولي

واصل يوفنتوس صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم بتغلبه علي مضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

تقدم إمبولي في الدقيقة 28 عن طريق فرانشيسكو كابوتو، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وعاد رونالدو وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70؛ ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 6 نقاط في المركز 18.

وحقق يوفنتوس فوزه التاسع في الدوري في حين تعادل في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام جنوه.

وتلقى إمبولي خسارته السادسة في حين فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات.

وفي مباراة أخرى فاز أتلانتا علي بارما بثلاثية نظيفة.

وأحرز ريكاردو جايلولو لاعب بارما هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وعزز خوسيه لويس بالومينو بالهدف الثاني لأتلانتا في الدقيقة 72 وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ12 فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز الـ11.

وحقق أتلانتا فوزه الثاني علي التوالي والثالث له في الدوري وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، فيما مُني بارما بخسارته الخامسة هذا الموسم وفاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة.