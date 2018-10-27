عاجل.. حكم الراية يشتبك مع اللاعب كهربا في مباراة الزمالك والإتحاد





وتقدم الزمالك بهدف نظيف ضد نادي الاتحاد في ذهاب دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسجل الهدف كاسونجو في الدقيقة 70.

في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، شهدت عدسات الكاميرا واقعة فريدة، وهي شد وجذب بين حكم الراية واللاعب كهربا لاعب الزمالك، وذلك بعد تدخل كهربا مع لاعب الإتحاد السكندري وجذبه بالأيدي، مما دفع حكم الراية للتدخل العنيف مع كهربا والصراخ بوجهه، ودفعه بعيدًا عن لاعب الإتحاد، وتوترت الأجواء لبعض دقائق قبل أن تستكمل المباراة بعد ذلك.