مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الاحد 27-10-2018 البطولة العربية (AL_AHLY) يلا شوت لايف
سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، حينما يفتتح ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية أبوابه لاستضافة مباراة وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي السعودي في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018.
مقدمة عن
المباراة:
أما فريق
الأهلي السعودي فاستطاع أن يُقصي فريق المحرق البحريني من دور ال 32 من البطولة
العربية للأندية، الفريق السعودي فاز ذهاباً في البحرين بهدفين نظيفين، قبل أن
يكرر فوزه بملعب الجوهرة المشعة بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ويدخل فريق أهلي
جدة مباراة اليوم بعد خسارته القاسية أمام الاتفاق السعودي بستة أهداف.
ويتواجد
الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي بقائمة الفريق السعودي.
موعد
المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي السعودي في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.