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أحمد موسى: "إحنا بنخلف أطفال قد تعداد قطر"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:37 م
أحمد موسى: إحنا بنخلف أطفال قد تعداد قطر
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داليا الحسين
 
انتقد الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع تعداد سكان مصر بسرعة متزايدة؛ معلقًا ساخرًا: "إحنا بنخلف أطفال قد تعداد قطر".

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصري كان ينجب كل دقيقتين طفلًا؛ ثم أصبح كل دقيقة، والآن ينجب طفلا كل 15 ثانية.

وصمت الإعلامي لعدة ثواني على الهواء وقال بعدها متهكمًا: "الشوية اللي أنا سكت فيهم دول أتولد طفل"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في عدد كبير من المشكلات التي تواجه الدولة تعداد السكان المتزايد.

وتابع: "نزيد 2.5 مليون طفل سنويًا"، مضيفا: "مهما نعمل مدارس ونعدل الصحة مع العدد ده لن نشعر بالنمو".
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