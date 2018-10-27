ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبو تريكة يتغزل في محمد صلاح بعد التألق أمام كارديف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:31 م
أبو تريكة يتغزل في محمد صلاح بعد التألق أمام كارديف
طباعة
الفجر الرياضي
 
كشف محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، سر تألق لاعب ليفربول محمد صلاح أمام كارديف سيتي.

وقال أبو تريكة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" :"ما يميز صلاح في مباراة اليوم هو عدم الأنانية بعدما نجح في التسجيل وصناعة هدفين لفريقه".

وتابع تريكة :"صلاح اتخذ قرارات صعبة إلا أن تمريراته كانت صحيحة 100%، واليوم شاهدنا وجود تجانس وانسجام بين الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني".

وفاز ليفربول على كارديف (4-1) ليتصدر مسابقة البريميرليج مؤقتا بـ26 نقطة.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كورة كرة رياضة ابو تريكة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
1
x
18:30
1
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
3
بورنموث
برايتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
3
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
0
x
20:45
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
1
x
18:00
2
يوفنتوس
تورينو
1
x
20:30
1
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
2
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
1
x
17:00
2
ليون
موناكو
1
x
20:00
1
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
4
x
17:00
2
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
20:00
1
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 10:00:01 PM