أبو تريكة يتغزل في محمد صلاح بعد التألق أمام كارديف

كشف محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، سر تألق لاعب ليفربول محمد صلاح أمام كارديف سيتي.





وقال أبو تريكة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" :"ما يميز صلاح في مباراة اليوم هو عدم الأنانية بعدما نجح في التسجيل وصناعة هدفين لفريقه".





وتابع تريكة :"صلاح اتخذ قرارات صعبة إلا أن تمريراته كانت صحيحة 100%، واليوم شاهدنا وجود تجانس وانسجام بين الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني".





وفاز ليفربول على كارديف (4-1) ليتصدر مسابقة البريميرليج مؤقتا بـ26 نقطة.



