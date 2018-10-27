محافظ الغربية: انخفاض سعر البطاطس من 14 لـ6 جنيهات

قال اللواء هشام السعيد، محافظ العربية، إن بعض التجار قاموا بتخزين كمية كبيرة من البطاطس في الأسواق لتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار.



ولفت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الرقابة قامت بمصادرة كميات كبيرة من البطاطس بسعرها العادل، وتم طرحا للبيع في بعض مراكز التوزيع بهامش ربح بسيط، معقبًا: "ما ظلمناش التاجر واشترينها بسعرها الحقيقي".



وأشار إلى أن سعر البطاطس انخفض من 14 لـ6 جنيهات، لافتا إلى أن المحافظة ستطرح البطاطس بشكل يومي لحين انخفاض بالكامل.

