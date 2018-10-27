يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بث مباشر اليوم اون لاين 27/10/2018 رابط يوتيوب ماتش الزمالك ضد الاتحاد

يحرص موقع الفجر الرياضي على خدمة متابعيه في كل مكان على مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم بالبطولة العربية على ملعب برج العرب





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يلا شوت | مشاهدة مباراة السكندرى بث مباشر اليوم اون لاين 27/10/2018 رابط يوتيوب ماتش الزمالك ضد الاتحاد

موعد البث المباشر لمباراة السكندري

تنطلق أحداث مباراة الزمالك في الساعة "20:00" الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة "21:00" التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، في حين يكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة

يتم نقل البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر الرياضية 2 حيث تملك حق نقل المباراة كونها المالك الحصري لنقل البطولة العربية للأندية.

السكندري بث مباشر

يلا شوت | السكندرى بث مباشر اليوم اون لاين 27/10/2018 رابط يوتيوب ماتش الزمالك ضد الاتحاد