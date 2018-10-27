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رابط مشاهدة نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الشوط الأول 0-0 .. دور 16 من كأس زايد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:11 م
رابط مشاهدة نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الشوط الأول 0-0 .. دور 16 من كأس زايد
مباراة الزمالك والاتحاد
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الشوط الأول يبدأ بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، وذلك في مباراة الليلة في الدور الستة عشر من بطولة كأس زايد، وتنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2، ومرت ربع ساعة بدون أهداف في الوقت الحالي، ويحاول الزمالك الوصول للفوز في المباراة الهامة اليوم.

وصل نادي الزمالك للدور الستة عشر بعد أن تخطى مباراة القادسية الكويتي، بنتيجة 1-1 بعد أن تعادل سلبي بالقاهرة، وتعادل إيجابي بالكويت مما أخذ حق أفضلية الهدف خارج الديار، وتخطى الاتحاد السكندري نادي الترجي التونسي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق بمصر، وانتهى لقاء الاياب بتونس بنتيجة 2-2
يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابط التالي بدون تشفير
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تقام المباراة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءا على قناة ابو ظبي الرياضية.
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