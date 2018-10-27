لينكEl Zamalek الآن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر البطولة العربية للأندية رابط سريع كورة ستار يلا شوت

الآن عبر الفجر الرياضي خدمة نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر من ملعب برج العرب في دور الـ16 بالبطولة العربية.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر البطولة العربية للأندية رابط سريع كورة ستار يلا شوت

يلتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندري ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2019، تترقبالجماهير البيضاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربيةالمقرر لها اليوم السبت فى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكةالمكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر في لقاء اليوم السبت 27 / أكتوبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضاالتشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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