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سلة المجمع البترولي الجزائري تكتسح الأوليمبي بالبطولة العربية سيدات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:17 م
سلة المجمع البترولي الجزائري تكتسح الأوليمبي بالبطولة العربية سيدات
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محمد عبدالفتاح
 
اختتمت منذ قليل مباريات المجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات بفوز ساحق للمجمع البترولي الجزائري على مستضيف البطولة الأوليمبي المصري بنتيجة ١٠٨ مقابل ٤٢.

بتلك النتيجة يحتل المجمع البترولي المركز الثاني بالمجموعة ليواجه الفحيص الأردني بدور الثمانية وينتظر الأوليمبي رابع المجموعة الخاسر من مباراة الأهلي المصري وهومنتن اللبناني التي تقام الآن.
وكانت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: الأوليمبي ١٠ - المجمع البترولي ٢٠
الفترة الثانية: الأوليمبي ٢٤ - المجمع البترولي ٤٢
الفترة الثالثة: الأوليمبي ٣٢ - المجمع البترولي ٧٠
الفترة الرابعة: الأوليمبي ٤٢ - المجمع البترولي ١٠٨

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