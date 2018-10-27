قصي الفواز يلتقي بـ أحمد عيد في مقر الاتحاد السعودي

اجتمع قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، بممثلي الاتحاد السعودي بالاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، للتنسيق بينهم وبين مجلس الإدارة، وتوحيد الجهود فيما بينهم، بما يعزز حضورهم في المنظومات الدولية، ويدعم نجاحهم، ويذلل الصعوبات التي قد تعترض عملهم.





وتقدم الحضور أحمد عيد رئيس اتحاد القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة أصحاب المصلحة في الاتحاد الدولي، وسامي الجابر عضو لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي، وحافظ المدلج عضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا، وخالد بانصر عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي، وعمر باخشوين عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، ومحمد الشيخ عضو لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي، وبندر الحميداني عضو لجنة مراقبة أهلية اللاعبين في الاتحاد الآسيوي.





واستمع الفواز خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من الأعضاء حول طبيعة عمل كل عضو، والمعوقات التي تعترض عمله، وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لمستقبل التمثيل السعودي في المنظومات الدولية.



