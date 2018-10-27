ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كيف كانت كرة القدم قبل آخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو رونالدو؟

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:09 م
كيف كانت كرة القدم قبل آخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو رونالدو؟
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نظيره نادي برشلونة، يوم الأحد في الساعة 5:15 علي ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ورحل كريستيانو رونالدو عن الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد قضاء 10 مواسم مع ريال مدريد.

وسيغيب أيضًا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد إشبيلية منذ أسبوع.

وكان أخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو لعب في 23 ديسمبر عام 2007، حيث فاز فريق ريال مدريد بنتيجة 1-0 وسجل الهدف خوليو باتيستا.

وفاز بجائزة هداف الليجا في ذلك الموسم هو اللاعب داني جويزا لاعب نادي مايوركا الإسباني، والذي لا يلعب في الدرجة الأولي حاليا بالليجا.

وحصد في ذاك الوقت اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا جائزة أفضل لاعب في العالم، وما تسمي بالكرة الذهبية في عام 2007.

وكان إرنستو فالفيردي المدرب الحالي لنادي برشلونة في هذا العام يتولي القيادة الفنية لفريق إسبانيول.

وكان بيرند شوستر مدرب ريال مدريد في هذا الكلاسيكو، حيث قاد الفريق في الكلاسيكو رقم 155، ونجح في الفوز به علي ملعب الكامب نو.

المزيد عن: ميسي كورة كرة ريال مدريد رياضة رونالدو برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
3
بورنموث
برايتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
3
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
1
x
18:00
2
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
2
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
4
x
17:00
2
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
20:00
0
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 8:30:00 PM