كيف كانت كرة القدم قبل آخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو رونالدو؟





يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نظيره نادي برشلونة، يوم الأحد في الساعة 5:15 علي ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





ورحل كريستيانو رونالدو عن الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد قضاء 10 مواسم مع ريال مدريد.





وسيغيب أيضًا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد إشبيلية منذ أسبوع.





وكان أخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو لعب في 23 ديسمبر عام 2007، حيث فاز فريق ريال مدريد بنتيجة 1-0 وسجل الهدف خوليو باتيستا.





وفاز بجائزة هداف الليجا في ذلك الموسم هو اللاعب داني جويزا لاعب نادي مايوركا الإسباني، والذي لا يلعب في الدرجة الأولي حاليا بالليجا.





وحصد في ذاك الوقت اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا جائزة أفضل لاعب في العالم، وما تسمي بالكرة الذهبية في عام 2007.





وكان إرنستو فالفيردي المدرب الحالي لنادي برشلونة في هذا العام يتولي القيادة الفنية لفريق إسبانيول.





وكان بيرند شوستر مدرب ريال مدريد في هذا الكلاسيكو، حيث قاد الفريق في الكلاسيكو رقم 155، ونجح في الفوز به علي ملعب الكامب نو.



