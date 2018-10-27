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نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها في أحد المطاعم الشهيرة (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:05 م
نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها في أحد المطاعم الشهيرة (فيديو)
نهال عنبر
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الفجر الفني
 

احتفلت الفنانة القديرة نهال عنبر، بعيد ميلادها بمدينة 6 أكتوبر، حيث قام أحد المطاعم الشهيرة في المدينة بالاتفال بعيد ميلادها في مفاجأة منه لها.

 

وكان الاحتفال الذي أقامه احد المطاعم لها حيث أحييت الحفل الفنانة منى الشريعي على انغام الطرب الأصيل والعود حيث احتفى بها الحضور.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر كانت مشاركتها في مسلسل "طلعت روحي" الذي تم عرضه خلال العام الجاري 2018.

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