المنتخب السعودي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة استراليا

بدا المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، لمواجهة المنتخب الأسترالي في دور الـ8 من بطولة آسيا للشباب يوم الاثنين المقبل.





وحقق الأخضر السعودي الانتصار، أمس الجمعة، أمام منتخب طاجيكستان، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا.





وخاض لاعبو الأخضر مساء اليوم السبت حصتهم التدريبية على ملعب "ماديا" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي انطلقت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مواجهة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الجمل التكتيكية الهجومية مع التنظيم الدفاعي.



