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بوتين: شرعية اللجنة الدستورية السورية شرط لتوحيد المجتمع السوري

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:02 م
بوتين: شرعية اللجنة الدستورية السورية شرط لتوحيد المجتمع السوري
فلاديمير بوتين
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وكالات
 
أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن اللجنة الدستورية السورية يجب أن تتحلى بالشرعية من قبل جميع الأطراف السورية مشيرا إلى أنه في هذه الحالة فقط يمكن أن تكون هذه البنية فعالة ومثمرة، وستكون قادرة على تنفيذ إصلاح دستوري يعزز سوريا.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أعمال قمة إسطنبول الرباعية بشأن حل الأزمة السورية: ""أولا وقبل كل شيء، من الضروري إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف والتي تحظى باعتراف كافة أطراف الأزمة السورية. بالأخذ بعين الاعتبار قرارات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري".

وأشار بوتين إلى أن مثل هذه اللجنة يجب أن تتحلى بالشرعية من قبل جميع الأطراف السورية ويجب احترامها.

وأضاف بوتين: "في هذه الحالة فقط يمكن أن تكون هذه البنية فعالة ومثمرة، وستكون قادرة على إعداد وتنفيذ إصلاح دستوري عاجل يعزز الدولة السورية ويوحد المجتمع السوري. لذا فإن العمل على تشكيل اللجنة يجب أن يكون جاد، والقيام بهذا العمل بجودة.

المزيد عن: قمة إسطنبول الرباعية فلاديمير بوتين شرعية توحيد المجتمع اللجنة الدستورية السورية السوري
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