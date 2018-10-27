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كيف هنأ جمهور إليسا بعيد ميلادها؟

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:50 م
كيف هنأ جمهور إليسا بعيد ميلادها؟
إليسا
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الفجر الفني
 
حرص جمهور الفنانة إليسا ومتابعيها ومحبيها على تهنئتها بعيد ميلادها، ودشنوا هاشتاجا يحمل اسم #سنة_حلوة_يا_إليسا عبر موقع "تويتر"، وعبروا عن سعادتهم بتلك المناسبة بالكثير من العبارات والكلمات الرقيقة.

وتحتفل اليوم إليسا بعيد ميلادها، وسط جمهورها ومحبيها، وقد أعلنت إليسا عن إصابتها بمرض السرطان، تزامنا مع إطلاق ألبومها إلى كل اللي بيحبوني.
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