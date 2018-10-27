كيف هنأ جمهور إليسا بعيد ميلادها؟

حرص جمهور الفنانة إليسا ومتابعيها ومحبيها على تهنئتها بعيد ميلادها، ودشنوا هاشتاجا يحمل اسم #سنة_حلوة_يا_إليسا عبر موقع "تويتر"، وعبروا عن سعادتهم بتلك المناسبة بالكثير من العبارات والكلمات الرقيقة.



