هل تكون خسارة ريال مدريد المسمار الأخير في نعش بيريز؟

يواجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني شبح الرحيل عن قلعة الفريق الملكي بسبب تدهور نتائج الريال والتفريط في العديد من النجوم في الفترة الماضية.









ويدخل فريق ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل مساء الأحد المقبل أمام الغريم الكتالوني برشلونة في عقر دار الأخير بملعب "كامب نو" في تمام الخامسة والربع مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم.









وطالت فلورنتينو بيريز الاتهامات بتراجع ريال مدريد هذا الموسم بشكل كارثي خاصة في الليجا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا بالإضافة تذبذب نتائج الفريق الملكي خاصة مع قرار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق ثم ما تبعه من انتقال معشوق جماهير الريال والعاصمة الإسبانية كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي على الرغم من الصفقة التاريخية التي انتقل بها الدون إلى السيدة العجوز بداية من الموسم الكروي الجاري.









وبلاشك أن ريال مدريد تأثر بشدة سواء على الجانب الفني داخل الملعب برحيل رونالدو إلى اليوفي أو الإداري بعد رحيل زين الدين زيدان والهزة العنيفة التي تعرض لها الفريق خططياً وفنياً وإدارياً أيضاً، فهل تكون خسارة الريال المسمار الأخير في نعش بيريز ؟!.





ويدخل ريال مدريد الإسباني لقاء الكلاسيكو برصيد 14 نقطة 4 إنتصارات – تعادلين – 3 هزائم، محتلاً المركز السابع بجدول الليجا الإسبانية ، بينما يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 5 إنتصارات – 3 تعادلات – هزيمة وحيدة.



