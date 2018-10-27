غدًا الأحد.. انعقاد أولى جلسات الاتحاد السعودي
السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:00 معمر عبدالعزيز
يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، غدًا الأحد، برئاسة قصي الفواز، لعقد اجتماعه الأول، في مقر الاتحاد بالرياض.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي يعقد غداً هو الأول للإدارة الجديدة والمنتخبة حديثاً، حيث انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي، قصي الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
وفاز الفواز بالتزكية، بعد إعلان لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، حيث لم يكن لقائمته منافسة، وقد ضمت قائمته لؤي السبيعي نائب الرئيس، وعضوية يزيد التويجري وتركي العواد وخالد الثبيتي وتركي الحقيل وأضواء العريفي ورهام العنيزان وعلي الشعيان روجر درابر وعمر باخشوين.