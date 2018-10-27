غدًا الأحد.. انعقاد أولى جلسات الاتحاد السعودي

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، غدًا الأحد، برئاسة قصي الفواز، لعقد اجتماعه الأول، في مقر الاتحاد بالرياض.





الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي يعقد غداً هو الأول للإدارة الجديدة والمنتخبة حديثاً، حيث انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي، قصي الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.



