البطولة العربية live مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر مشاهدة الزمالك El Zamalek اليوم

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".





ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لقاء الاتحاد والزمالكـ ضمن ذهاب دور الـ16 من المسابقة في تمام الساعة الثامنة مساءً.









ويشارك في الخط الأمامي خلف المهاجم الكونجولي كابونجو كاسونجو الثلاثي محمود عبدالمنعم "كهربا" وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم.





ويعوض محمد إبراهيم غياب يوسف أوباما للإيقاف، بجانب مشاركة محمد عبدالغني في الدفاع بدلا من محمود حمدي "الونش".

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وجاء التشكيل بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:





حراسة المرمى: محمود جنش.





الدفاع: بهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز.





الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.





وسط الهجوم: محمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.





وفي الهجوم: كابونجو كاسونجو.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر و أيمن حفني وعمر السعيد.





فيما استبعد المدرب جروس الخماسي محمود حمدي الونش للإصابة و عمر صلاح ومحمود دونجا ومحمد حسن وعبد الله جمعة.





يُذكر أن الزمالك ضمن تأهله إلى دور الـ16 من البطولة بعد تخطي القادسية في دور الـ32، عقب التعادل في مباراة العودة خارج الديار بنتيجة (1-1).