رابط يلا شوت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة اون لاين بث مباشر Live – كورة أون لاين

بينما تخطى الاتحاد السكندرى عقبة الترجى التونسى بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق، والإياب 2/2.

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يخوض فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم وهو في حالة فنية مستقرة، بعدما استعاد الفريق توازنه مع المدرب الجديد حلمي طولان ولذي حقق فوز كبير على الاهلي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، ونجح في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخططى عقبة الترجي التونسي بمجموع اللقائين بنتيجة 3-3 بفارق الأهداف خارج الديار.