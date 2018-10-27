yalla shoot الآن عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن
السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:54 م
عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية.
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حاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي .
خط الدفاع: أحمد مجدي وويلسون اكاكبو ومحمد بازوكا ومحمد ناصف .
خط الوسط: ديدية كورية ونور السيد وأحمد داودا ورزاق سيسيه .
خط الهجوم: إيمانويل بناهيني و خالد قمر.
عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن
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