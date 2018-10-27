yalla shoot الآن عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن

عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها

اليوم في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية.