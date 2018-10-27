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yalla shoot الآن عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:54 م
yalla shoot الآن عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن
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عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اون لاين في البطولة العربية | مجاناً عبر Abu Dhabi 2 HD


حاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي .

خط الدفاع: أحمد مجدي وويلسون اكاكبو ومحمد بازوكا ومحمد ناصف .

خط الوسط: ديدية كورية ونور السيد وأحمد داودا ورزاق سيسيه .

خط الهجوم: إيمانويل بناهيني و خالد قمر.
عاجل.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية| شاهد Al Zamalek الآن

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