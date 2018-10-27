رونالدو "الصاروخ" يقود رونالدو لعبور عقبة إمبولي في الكالتشيو





افتتح إمبولي التسجيل أولًا عبر فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 28، وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة للسيدة العجوزة من ضربة جزاء في الدقيقة 54، وعاد رونالدو من جديد ليسجل هدفًا رائعًا يهدي بِه يوفنتوس الانتصار.





حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا، على حساب مضيفه إمبولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.