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رونالدو "الصاروخ" يقود رونالدو لعبور عقبة إمبولي في الكالتشيو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:50 م
رونالدو الصاروخ يقود رونالدو لعبور عقبة إمبولي في الكالتشيو
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الفجر الرياضي
 
حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا، على حساب مضيفه إمبولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح إمبولي التسجيل أولًا عبر فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 28، وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة للسيدة العجوزة من ضربة جزاء في الدقيقة 54، وعاد رونالدو من جديد ليسجل هدفًا رائعًا يهدي بِه يوفنتوس الانتصار.

رفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد إمبولي عند النقطة السادسة في المركز الثامن عشر.

المزيد عن: يوفنتوس رونالدو الدوري الإيطالي إمبولي
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