ليفربول ينفرد مؤقتًا بصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف





انفرد فريق ليفربول، مؤقتًا، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه اليوم السبت 4-1 على كارديف سيتي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز واتفورد على هيديرسفيلد تاون 3- صفر، وبورنموث علي فولهام بنفس النتيجة، وبرايتون على وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء وتعادل ساوثهامتون مع نيوكاسل يونايتد سلبيًا.

وعلى ملعب أنفيلد، تقدم الدولي المصري، محمد صلاح، بهدف لليفربول في الدقيقة 10 وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 66 و87، وتكفل السويسري شيردان شاكيري بالهدف الثالث في الدقيقة 84 فيما جاء الهدف الوحيد لكارديف سيتي عن طريق كالوم باترسون في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، الذي يلتقي بعد غد الاثنين مع مضيفه توتنهام.

وتجمد رصيد كارديف سيتي عند خمس نقاط في المركز الـ17، في حين حافظ ليفربول علي سجله الخالي من الهزائم حتي الآن؛ حيث فاز الفريق في 8 مباريات وتعادل في 2.