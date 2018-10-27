حاتم باشات: السيسي قام بإرجاع الدور الزعامي لمصر في إفريقيا بعد فترة غياب طويلة

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وعضو البرلمان الإفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإرجاع الدور الزعامي لمصر في إفريقيا بعد فترة غياب طويلة، متابعًا "الفترة الزمنية التي عدنا فيها لإفريقيا تعتبر إنجاز".





وأضاف "باشات"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن غياب الدور المصري في إفريقيا خلال الفترة الماضية، جعل قوى أخرى تستغل مكان هذا الدور، وتواجهنا الآن في أن نعود لدورنا في إفريقيا مرة أخرى.





وأكد "باشات"، أن التوجه الذي يقوم به الرئيس السيسي الآن بشأن إفريقيا بمثابة دبلوماسية رئاسية، لافتًا إلى أن مصر حريصة على التواجد بكافة المحافل الإفريقية.