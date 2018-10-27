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أتلانتا يحقق مُراده ويسقط بارما بالثلاثة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:50 م
أتلانتا يحقق مُراده ويسقط بارما بالثلاثة
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وكالات
 
حقق أتلانتا فوزه الثاني علي التوالي في الدوري الإيطالي، بتغلبه اليوم السبت، على ضيفه بارما 3 / صفر ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

أحرز ريكاردو جايلولو لاعب بارما هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55 وعزز خوسيه لويس بالومينو بالهدف الثاني لأتلانتا في الدقيقة 72 وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق أتلانتا فوزه الثاني علي التوالي والثالث له في الدوري وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في أربع مباريات.

فيما مني بارما بخسارته الخامسة هذا الموسم وفاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة.

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