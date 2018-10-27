يلا شوت El Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف ,مباراة الزمالك والاتحاد اليوم HD مشاهدة يوتيوب

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ويُتوقع أن يدخل المدير الفني للزمالك، كريستيان جروس، المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:

محمود جنش.

الدفاع:

بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

الوسط:

طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن وأيمن حفني.

الهجوم:

كهربا وكاسونجو.



