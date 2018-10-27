يلا شوت El Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف ,مباراة الزمالك والاتحاد اليوم HD مشاهدة يوتيوب
السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:44 م
يلا شوت El Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف ,مباراة الزمالك والاتحاد اليوم HD مشاهدة يوتيوب
ويُتوقع أن يدخل المدير الفني للزمالك، كريستيان جروس، المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمود جنش.
الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن وأيمن حفني.
الهجوم: كهربا وكاسونجو.
يلا شوت El Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف ,مباراة الزمالك والاتحاد اليوم HD مشاهدة يوتيوب
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