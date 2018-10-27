مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر | مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الان بدون تقطيع | يوتيوب | HD

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16من البطولة العربية بعد تعادله الإيجابي على فريق القادسية بهدف لكل منهما في مباراة الإياب التي أقيمت في دولة الكويت في الدور32 من البطولة العربية.





بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بينما تأهل الإتحاد السكندري بقيادة مدربة المخضرم حلمي طولان إلى دور الـ16من البطولة العربية بعد تخطية لعقبة الترجي التونسي بتعادل 3/3 في مجموع مباريات الذهاب والعودة في دور الـ32 للبطولة العربية.





حيث أنتهي لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بهدف لكل فريق بينما انتهت مباراة الإياب في تونس بهدفين لكل فريق ليحسم الاتحاد السكندري النتيجة لصالحة بعد اللجوء إلى قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر | مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الان بدون تقطيع | يوتيوب | HD

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وكشف منذ ساعات قليلة عن طاقم التحكيم لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، حيث يتولي الحكم التونسي يوسف السراريرى إدارة المباراة بالإضافة إلى يوسف السرايرى كحم للساحة وأنور هميلة ويامن الملوشى كمساعدين، بينما جاء نصر الله الجوادى كحكم رابع للمباراة.





موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات دور الـ16من البطولة العربية ( كأس زايد للأندية الأبطال)، على ملعب برج العرب، في تمام الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة و 7 مساءاً بتوقيت السعودية و 9 مساءاً بتوقيت الإمارات.