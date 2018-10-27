بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يلا شوت مباشر | رابط مباراة الاتحاد والزمالك اليوم كورة لايف

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بطاقة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

البطولة : البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية)

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1 – السعودية الرياضية

معلق المباراة : عصام عبده

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الزمالك :-

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم، خط الهجوم: كاسونجو.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي، الدفاع: كريم الديب، ويلسون، رمزى خالد، عاشور الادهم، الوسط: نور السيد، خالد الغندور، رزاق سيسيه، الهجوم: محمد ناجى جدو، خالد قمر

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم 27-10-2018 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :