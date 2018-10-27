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أعلن جورج ليكنز، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، التشكيل الذي يخوض به لقاء الوداد البيضاوي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية العربية.

ويتواجد اللاعب المصري عمور مرعي في التشكيل الأساسي للفريق خاصة وأنه أحد أبرز نجوم خط الهجوم.

جاء التشكيل كالتالي: مكرم البديري - ماهر الحناشي - غازي عبد الرزاق - عمار الجمل - صدام بن عزيزة - رامي البدوي - محمد أمين بن عمر - كريم العواضي - إيهاب المساكني - أمين الشرميطي - عمرو مرعي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم قيد اللاعبين أحمد العكايشي ومحمد أمين بن عمر ورامي البدوي، في قائمة الفريق بالبطولة.





كاس زايد.. مشاهدة مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي لايف HD| مشاهدة مباراة Al Wydad الآن| يلا شوت





