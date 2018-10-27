وقرر "جروس" مواصلة الاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى فى قيادة خط الدفاع بعد الدفع بالأخير بجوار علاء فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى، فى دور الـ16 بالكأس، نظرا لإصابة الونش ويرفض جروس، المجازفة بالونش، خاصة أنه لم يتعاف من إصابة العضلة الضامة، واكتفى بتواجده مع الفريق منذ انطلاق المعسكر يوم الاثنين الماضى، من أجل تأهيله للفترة المقبلة حتى لا تطول مدة غيابه.





كورة ستار الآن بث حي livehd | مشاهده مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | رابط كورة أون لاين

في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية يلتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندري وجها لوجه في الثامنة مساءا -بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب اليوم السبت 27-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

