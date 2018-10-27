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"المالية": تطوير بيئة العمل المادية والمعنوية لرفع كفاءة اداء العاملين وتحسين الخدمات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:46 م
المالية: تطوير بيئة العمل المادية والمعنوية لرفع كفاءة اداء العاملين وتحسين الخدمات
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أحمد الشيخ
 
في تقليد حكومي جديد كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، المحاسب محمد الطويل مدير المديرية المالية بسوهاج تقديرا لجهوده وعمله الدوءب في تطوير اداء المديرية المالية بسوهاج وإنشاء مركز متميز للتدريب للعاملين بالمديرية وجميع المسئولين الماليين بمحافظة سوهاج حيث يقدم المركز دورات تدريبية متخصصة علي منظومة الرقابة المالية وما تشهده من تحديث وتطوير وميكنة الي جانب دورات خاصة علي تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة.

وأشاد وزير المالية بفريق عمل مديرية سوهاج وما يقومون به من جهد كبير لتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية لضبط الاداء المالي وترشيد الانفاق العام بما يدعم جهود تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة.

 

وأكد الوزير ان التكريم لشخص مدير المديرية الذي يتواكب مع بلوغه سن المعاش، هو تقديرا لجميع العاملين بقطاع المديريات المالية وحافزا لهم علي بذل المزيد من الجهد لانجاز مهام وزارة المالية المسئولة عن مالية الدولة ايرادا وانفاقا، لافتا الي ان التكريم يأتي ايضا في اطار اهتمام الدولة البالغ بابناء الصعيد وجهود تحسين بيئة العمل سواء في النواحي المادية او الاهم التقدير المعنوي.

حضر التكريم الذي تم في مقر وزارة المالية بمدينة نصر القاهرة، المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وعدد من قيادات الوزارة. 

وأشاد الوزير بالجهد المبذول للانتهاء من أعمال التطوير بالمديرية المالية لمحافظة سوهاج من اجل تهيئة بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين لمساعدتهم علي الارتقاء بالأداء للمستوي المطلوب وبأعلي كفاءة، وأكد حرص وزارة المالية علي تقديم الشكر لكل من يضيف جديداً لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالوزارة ومصالحها وتطوير مقرات العمل في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بمناطق الصعيد.

وقال ان وزارة المالية تتبني خطة متكاملة للاهتمام بمناطق الصعيد، وتشجيع جميع قيادات وأبناء الوزارة علي بذل اقصي جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 التي من اهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة، لافتا الي انه حريص علي متابعة جميع أعمال التطوير بالمديريات المالية بالمحافظات المختلفة والتأكد من تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين بالوزارة للعمل بأعلي كفاءة ممكنه.
المزيد عن: وزارة المالية تطوير الموظفين الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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