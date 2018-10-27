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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) جودة HD LIVE

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:39 م
مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) جودة HD LIVE
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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) جودة HD LIVE

استبعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض من حساباته فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غداً السبت، فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية، نظرا لإصابته فى العضلة الضامة.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) جودة HD LIVE
وحصل على لقب السوبر المصري السعودي مطلع الشهر الجاري على حساب الهلال بالرياض في مباراة قوية، وكان الزمالك قد تجاوز القادسية الكويتي في مباراة دور الـ32 بعدما تعادلا في القاهرة بدون أهداف قبل أن يتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في القاهرة
مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) جودة HD LIVE

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